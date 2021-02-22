ВОЗ призвала к тотальной вакцинации из-за угрозы новых штаммов

Промедление в вакцинации может спровоцировать развитие новых мутаций инфекции. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Промедление в вакцинации может спровоцировать развитие новых мутаций инфекции. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Массовая вакцинация населения Земли поможет предотвратить появление новых штаммов коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, отсутствие или задержка вакцинации от новой болезни грозит свести на нет эффективность имеющихся препаратов.

Как сообщил ТАСС, специалист подчеркнул, что требуется срочно привить не только своих граждан, но и население развивающихся стран. В противном случае пандемию не удастся победить.

Напомним, 20 февраля в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. «Ковивак» разрабатывает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия передала Белоруссии технологии по производству вакцин от коронавируса.