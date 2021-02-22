Россия передала Белоруссии технологии по производству вакцин от коронавируса

Россия передала Белоруссии технологии по производству вакцин от коронавируса
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Москва предоставила Минску технологии по производству вакцин, созданных в РФ. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.

Он отметил на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что совместная работа стран по борьбе с COVID-19 развивается успешно.

Как сообщили «РИА Новости», Лукашенко, в свою очередь, отметил, что в следующем месяце в республике начнется производство вакцин по российским технологиям.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург доставили более 18 тысяч доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время препараты распределят по прививочным пунктам.

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