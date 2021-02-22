В Петербург доставили более 18 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В ближайшее время препараты распределят по прививочным пунктам.
В Санкт-Петербурге привезли очередную партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.
В город поступило 18,6 тысяч доз препарата, который в скором времени распределят по прививочным пунктам.
«Главная особенность поставленной новой партии — в удобстве использования. Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле. Это упрощает работу врачей с препаратом»,
— подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев.
Всего в городе успели привезти около 350 тысяч доз, не израсходованы более 100 тысяч. Напоминаем, что сделать прививку от коронавируса в городе можно в 128 пунктах, а также в Петербурге работают пять выездных прививочных бригад.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам, переболевшим коронавирусом, рассказали, когда нужно делать прививку.