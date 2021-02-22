Россиянам, переболевшим коронавирусом, рассказали, когда нужно делать прививку

Гражданам посоветовали сдавать тесты, чтобы отслеживать уровень антител.

Профессор вирусологии Александр Чепуров рассказал, когда россиянам, которые переболели коронавирусом, стоит прививаться. Он отметил, что лучше всего это сделать, когда уровень антител в организме снизиться до уровня «серой зоны». Об этом пишет РБК. Эксперт посоветовал следить за уровнем антител примерно раз в два месяца. Для этого нужно сдавать соответствующий тест.

«Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие»,

— объяснил Чепурнов.

Профессор заявил, что периодически гражданам придется «подкалываться» той или иной вакциной, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зарегистрировали тест-систему для определения британского штамма CОVID.