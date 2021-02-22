Россиянам, переболевшим коронавирусом, рассказали, когда нужно делать прививку

Россиянам, переболевшим коронавирусом, рассказали, когда нужно делать прививку
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Гражданам посоветовали сдавать тесты, чтобы отслеживать уровень антител.

Профессор вирусологии Александр Чепуров рассказал, когда россиянам, которые переболели коронавирусом, стоит прививаться. Он отметил, что лучше всего это сделать, когда уровень антител в организме снизиться до уровня «серой зоны». Об этом пишет РБК. Эксперт посоветовал следить за уровнем антител примерно раз в два месяца. Для этого нужно сдавать соответствующий тест.

«Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие»,

— объяснил Чепурнов.

Профессор заявил, что периодически гражданам придется «подкалываться» той или иной вакциной, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зарегистрировали тест-систему для определения британского штамма CОVID.

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Россиянам, переболевшим коронавирусом, рассказали, когда нужно делать прививку