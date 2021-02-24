Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам

Российский президент Владимир Путин утвердил закон об увеличении штрафов за неподчинение силовикам, в том числе в ходе митингов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Штрафы будут назначаться за неповиновение полицейским, сотрудникам Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН. Размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей. Также предусмотрен арест до 30 суток и обязательные работы на срок до 200 часов.

За однократное нарушение россиянам грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток. Также закон вводит новый вид меры пресечения — обязательные работы на срок до 120 часов.

Кроме того, введены штрафы за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления отчета об этом. Гражданам грозит взыскание до 20 тысяч рублей, должностным лицам — 40 тысяч рублей, юридическим лицам — 200 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что долги россиян по штрафам ГИБДД выросли на миллиард рублей.