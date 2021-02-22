Долги россиян по штрафам ГИБДД выросли на миллиард рублей

Общая сумма долга по штрафам ГИБДД по итогам 2020 года составила 11,3 млрд рублей. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

Общая сумма долга по штрафам ГИБДД по итогам 2020 года составила 11,3 млрд рублей. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

Задолженность российских автомобилистов по штрафам ГИБДД в 2020 году увеличилась почти на миллиард рублей, согласно статистике Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщает ТАСС, по данным на 1 января, в производстве судебных приставов находилось свыше 13,6 млн материалов о взыскании штрафов, назначенных за нарушение ПДД. Общая сумма долга по штрафам ГИБДД по итогам 2020 года составила 11,3 млрд рублей. Годом ранее общая задолженность составляла 10,4 млрд рублей.

Средняя сумма долга по штрафам Госавтоинспекции превышает 830 рублей. За один год средний долг сократился на 15 рублей. В прошлом году судебные приставы взыскали с должников более 13,7 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники ГИБДД поймали почти 140 нетрезвых водителей.