В Петербурге сотрудники ГИБДД поймали почти 140 нетрезвых водителей

В Петербурге сотрудники ГИБДД поймали почти 140 нетрезвых водителей
ГИБДД провели рейды. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За январь 2021 года сотрудники Госавтоинспекции поймали 139 пьяных водителей. Кроме того, еще троих под воздействием наркотиков . Подробности рассказали в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что 83 водителя отказались проходить медосвидетельствование. В ходе рейдов ГИБДДшники пресекли после 1,5 тыс. административных нарушений.

Задержаны восемь водители, повторно управлявших автомобилем в нетрезвом виде. Отмечается что их привлекут к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга легковой автомобиль влетел в столб. Машиной управлял нетрезвый водитель. Авария случилась на Софийской площади. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

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