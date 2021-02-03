В Петербурге сотрудники ГИБДД поймали почти 140 нетрезвых водителей

За январь 2021 года сотрудники Госавтоинспекции поймали 139 пьяных водителей. Кроме того, еще троих под воздействием наркотиков . Подробности рассказали в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что 83 водителя отказались проходить медосвидетельствование. В ходе рейдов ГИБДДшники пресекли после 1,5 тыс. административных нарушений.

Задержаны восемь водители, повторно управлявших автомобилем в нетрезвом виде. Отмечается что их привлекут к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга легковой автомобиль влетел в столб. Машиной управлял нетрезвый водитель. Авария случилась на Софийской площади. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».