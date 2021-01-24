Пьяный водитель влетел в столб, пытаясь скрыться от полиции в Купчино

Пьяный водитель влетел в столб, пытаясь скрыться от полиции в Купчино
Место происшествия. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

Во Фрунзенском районе Петербурга легковой автомобиль влетел в столб. Машиной управлял нетрезвый водитель.

Авария случилась на Софийской площади. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Опять пьяный пытался скрыться от патруля ГИБДД», — написал автор записи.

На кадрах видно, что «Лада» сильно повредила капот. Нарушителя правил движения задержали на месте ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Испытателей задержали водителя с поддельными правами.

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