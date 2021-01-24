На проспекте Испытателей задержали водителя с поддельными правами

На проспекте Испытателей задержали водителя с поддельными правами
Водителя задержали. Фото: vk.com/dorinspb

В ночь на 24 января в Приморском районе Петербурга полиция задержала водителя с поддельными правами.

Сотрудники ДПС остановили водителя Volkswagen для проверки документов. Молодой человек предъявил инспекторам водительское удостоверение, подлинность которого вызвала сомнение.

«Глиттерный лак на месте контуров республики неровный, гильоширная сетка плохо прорисована», — сообщили в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел в 00:40 на проспекте Испытателей у дома №2. Мужчину доставили в отдел полиции.

Задержанным оказался житель Кыргызстана 1998 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчине произошло серьезное ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля LADA Largus. В результате столкновения пострадали два человека. Авария случилась в ночь на субботу, 23 января. Легковое авто получило серьезные повреждения.

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