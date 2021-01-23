Два человека пострадали в ДТП в Гатчине

В Гатчине произошло серьезное ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля LADA Largus. В результате столкновения пострадали два человека.

Авария случилась в ночь на субботу, 23 января. Легковое авто получило серьезные повреждения. Машину унесло в кювет. На место ДТП прибыла скорая помощь.

Как сообщил 78.ru, одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Водителя легковушки доставили в медучреждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пешеход попал под машину на «зебре» на юге Петербурга. На месте ЧП работали две бригады скорой помощи.