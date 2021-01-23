Два человека пострадали в ДТП в Гатчине

Два человека пострадали в ДТП в Гатчине
Водителя госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Гатчине произошло серьезное ДТП с участием автобуса ПАЗ и автомобиля LADA Largus. В результате столкновения пострадали два человека.

Авария случилась в ночь на субботу, 23 января. Легковое авто получило серьезные повреждения. Машину унесло в кювет. На место ДТП прибыла скорая помощь.

Как сообщил 78.ru, одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Водителя легковушки доставили в медучреждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пешеход попал под машину на «зебре» на юге Петербурга. На месте ЧП работали две бригады скорой помощи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гатчина госпитализация дтп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Чили на дне рождения кошки 15 человек заразились коронавирусом
Два человека пострадали в ДТП в Гатчине
Сотни нацгваредейцев подхватили коронавирус после беспорядков в Вашингтоне
Названа болезнь пищевода, повышающая риск заражения коронавирусом
Жениха и его брата расстреляли на свадьбе в Новой Москве
Волочкова показала кольцо за 57 млн от тайного возлюбленного
Пулково 23 января работает без отмен и задержек
Часть города в Турции снесут ради привлечения туристов