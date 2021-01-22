Пешеход попал под машину на «зебре» на юге Петербурга

В Кировском районе Петербурга поздним вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. На месте работают медики.
Все произошло ближе к ночи в пятницу, 22 января, на улице Генерала Симоняка. Как сообщается в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», автомобиль сбил человека, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу.
Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным в сети, пострадавшему пешеходу оказывается медицинская помощь: на месте ЧП работают две бригады скорой помощи.
Другие обстоятельства произошедшего не приводятся. О состоянии пострадавшего не сообщается.
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