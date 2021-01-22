Пешеход попал под машину на «зебре» на юге Петербурга

На улице Генерала Симоняка сбили пешехода. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На улице Генерала Симоняка сбили пешехода. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Кировском районе Петербурга поздним вечером произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. На месте работают медики.

Все произошло ближе к ночи в пятницу, 22 января, на улице Генерала Симоняка. Как сообщается в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», автомобиль сбил человека, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу.

Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным в сети, пострадавшему пешеходу оказывается медицинская помощь: на месте ЧП работают две бригады скорой помощи.

Другие обстоятельства произошедшего не приводятся. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели сняли со строительных лесов школы в Петербурге мужчину, который вещал нецензурщину.