Спасатели сняли со строительных лесов школы в Петербурге мужчину, который вещал нецензурщину

Петербуржец забрался на строительные леса детской школы искусств. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржец забрался на строительные леса детской школы искусств. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Московском районе Петербурга оперативные службы собрались у детской школы искусств, чтобы снять мужчину со строительных лесов.

Очевидцы рассказали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что некий нетрезвый мужчина вскарабкался на строительные леса образовательного учреждения

«Гражданин вскарабкался на леса ДШИ им. Мравинского на Варшавской улице, аки Кинг Конг. Громогласно вещает нецензурщину, угрожает расправой», — написал житель города.

Отмечается, что у школы собрались две пожарные машины, бригада скорой помощи, патрульный автомобиль полиции, а также толпа зевак. Оперативные службы работали на месте около двух часов.

Позже в комментариях сообщили, что мужчину уже «упаковали». Со слов очевидцев, спасатели уговорили его спуститься.

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