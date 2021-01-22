Спасатели сняли со строительных лесов школы в Петербурге мужчину, который вещал нецензурщину

В Московском районе Петербурга оперативные службы собрались у детской школы искусств, чтобы снять мужчину со строительных лесов.
Очевидцы рассказали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что некий нетрезвый мужчина вскарабкался на строительные леса образовательного учреждения
«Гражданин вскарабкался на леса ДШИ им. Мравинского на Варшавской улице, аки Кинг Конг. Громогласно вещает нецензурщину, угрожает расправой», — написал житель города.
Отмечается, что у школы собрались две пожарные машины, бригада скорой помощи, патрульный автомобиль полиции, а также толпа зевак. Оперативные службы работали на месте около двух часов.
Позже в комментариях сообщили, что мужчину уже «упаковали». Со слов очевидцев, спасатели уговорили его спуститься.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД заметили горящий грузовик.