На КАД заметили горящий грузовик

Не сообщается, есть ли пострадавшие и каково состояние водителя.

На КАД сегодня днем, 22 января, произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось перед съездом в Ломоносов. Там заметили полыхающий грузовик. По каким причинам произошел пожар – непонятно. Также не уточняется, есть ли пострадавшие и каково состояние водителя. На видео заметно, что помочь остановился миксер с водой. На место еще не прибыли сотрудники аварийных служб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил дело после гибели трех человек в пожаре на Купчинской улице. По предварительным данным пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Причиной смерти стало отравление угарным газом.