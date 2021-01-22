СК возбудил дело после гибели трех человек в пожаре на Купчинской улице

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Фото: Pixabay

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Фото: Pixabay

Во Фрунзенском районе под утро, 22 января, случился квартирный пожар. В результате возгорания скончались двое мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ГСУ СК по Санкт-Петербургу, пожар случился в доме №36 по Купчинской улице. В итоге, после ликвидации огня были обнаружены тела двух мужчин. Кроме этого, в машине скорой помощи скончалась женщина. Еще одна потерпевшая госпитализирована в больницу.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены различные экспертизы, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», – говорится в сообщении комитета.

По предварительным данным пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности.

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