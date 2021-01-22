Жители Кораблестроителей жалуются на очередной прорыв трубы

Жители Кораблестроителей жалуются на очередной прорыв трубы
Это уже не первый прорыв трубы за последние месяцы. Фото: Gazeta.SPb

Аварийные службы заверили, что информацию об инциденте не получали.

В Василеостровском районе сегодня, 22 января, произошел очередной прорыв трубы. На этот раз батареи снова остывают на улице Кораблестроителей, о чем Gazeta.SPb рассказали местные жители.

Корреспондент связался с АО «Теплосеть», где признались, что информация о коммунальной аварии пока не поступала. Тем временем петербуржцы уверяют, что под мостом снова виден пар, а в домах становится холоднее.

В прошлый раз дефект трубы по тому же адресу устраняли всего два дня назад, 20 января. Тогда граждане отметили, что в зимний период им довольно часто приходится мерзнуть в собственных квартирах из-за прорывов труб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Кораблестроителей прорвало трубу. Выход воды на поверхность локализован. Участок поврежденного трубопровода отключен.

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АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” Василеостровский район коммунальная авария прорыв трубы


 

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