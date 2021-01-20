На Кораблестроителей прорвало трубу

В среду, 20 января, на улице Кораблестроителей, 30 в Василеостровском районе Петербурге прорвало трубу.

Пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщила, что при плановом обходе сетей специалисты предприятия выявили дефект на трубопроводе по адресу улица Кораблестроителей, 30.

Выход воды на поверхность локализован. Участок поврежденного трубопровода отключен.

В связи с колебаниями температуры наружного воздуха производится регулирование температурного режима на сетях в зоне ответственности предприятия, которое влечет за собой повышение нагрузки на системы отопления. Оперативные бригады обеспечены дополнительной специализированной техникой и работают в режиме повышенной готовности.

«За прошлый год суммарно месяц, наверное, без воды просидели из — за бесконечных аварий, а с морозами так вообще…», — рассказали местные жители.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ремонтные работы трубопровода на Васильевском острове Петербурга закончат ко вторнику, 19 января. На проблемы с отоплением местные жители начали жаловаться еще в субботу.