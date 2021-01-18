Ремонтировать трубопровод на Кораблестроителей будут до вторника

Ремонтные работы трубопровода на Васильевском острове Петербурга закончат к семи часам вечера в понедельник, 18 января. На проблемы с отоплением местные жители начали жаловаться еще в субботу.

Ремонт теплосетей продолжается в районе дома №30 по улице Кораблестроителей. На время проведения работ теплоснабжение ограничили в 25 зданиях (в том числе 1 детском, 12 жилых).

Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», работы планируется завершить к пяти утра 19 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прорыве трубы на улице Бутлерова. Вода залила проезжую часть.