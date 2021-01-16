На Бутлерова случился прорыв трубы: дорогу заливает водой

В Северной столице произошел очередной прорыв трубы. Коммунальная авария на этот раз случилась на улице Бутлерова. На месте происшествия работает аварийная машина.

Инцидент случился утром в субботу, 16 января возле домов по улице Бутлерова. Об аварии сообщили местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Отмечается, что вода идет от Пискаревского парка.

На данный момент точное место прорыва неизвестно. Кроме этого, неизвестен и масштаб аварии. Огромная лужа воды может покрыться льдом, что может вызвать ДТП на дороге.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Академика Байкова случился прорыв трубы: двор залило бурой жидкостью. Местные жители предположили, что инцидент случился с канализацией.