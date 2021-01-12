На Академика Байкова случился прорыв трубы: двор залило бурой жидкостью

Огромная лужа в скором времени может покрыться льдом.
На улице Академика Байкова сегодня, 12 января, произошла коммунальная авария. В результате весь двор залило бурой жидкостью. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Местные жители предположили, что инцидент случился с канализацией. На место уже приезжали специалисты «Водоканала», которые выясняют, в чем дело.
Из-за сильных морозов грязная лужа в скором времени может покрыться льдом. Подписчикам это показалось довольно ироничным.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Новгородская улица превратилась в «Сайлент-Хилл» из-за прорыва трубы: улицу заволокло паром. Случившееся, к счастью, не повлияло на обеспечение близлежащих домов теплом и горячей водой.