На Академика Байкова случился прорыв трубы: двор залило бурой жидкостью

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате инцидента никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Огромная лужа в скором времени может покрыться льдом.

На улице Академика Байкова сегодня, 12 января, произошла коммунальная авария. В результате весь двор залило бурой жидкостью. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Местные жители предположили, что инцидент случился с канализацией. На место уже приезжали специалисты «Водоканала», которые выясняют, в чем дело.

Из-за сильных морозов грязная лужа в скором времени может покрыться льдом. Подписчикам это показалось довольно ироничным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Новгородская улица превратилась в «Сайлент-Хилл» из-за прорыва трубы: улицу заволокло паром. Случившееся, к счастью, не повлияло на обеспечение близлежащих домов теплом и горячей водой.