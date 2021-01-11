Новгородская улица превратилась в «Сайлент-Хилл» из-за прорыва трубы: улицу заволокло паром

В понедельник, 11 января, на Новгородской улице, 11, в 11:38 в результате технологического нарушения прорвало трубу. Улицу заволокло густым паром.

Корреспондент gazeta.spb.ru запечатлел необычное зрелище — несколько домов, а также сами рабочие оказались скрыты дымкой горячего пара. Окружающая обстановка напоминает кадры из легендарного фильма триллера «Сайлент-Хилл».

Как рассказали нашему изданию в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты аварийной бригады уже прибыли к месту происшествия и локализовали дефект. Сейчас сотрудники предприятия занимаются организацией ремонтных работ. Случившееся, к счастью, не повлияло на обеспечение близлежащих домов теплом и горячей водой.

Между тем, в зоне вытекания оказалось несколько автомобилей — ущерб, нанесенный имуществу, будет возмещен «Теплосетью». Завершение ремонтных работ предварительно запланировано на 13:20 12 января.

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