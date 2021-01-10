На Морской набережной забил «подземный источник»

На Морской набережной забил &#171;подземный источник&#187;
Специалисты уже устраняют аварийную ситуацию. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Утром в воскресенье, 10 января, возле дома №15 по Морской набережной в Василеоостровском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария.

О происшествии рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис». На видеозаписи с места аварии видно, что ледяная река заливает буквально всю дорогу. В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» отмечают, что к ним поступила заявка по поводу вытекания воды на Морской набережной и с 9:45 по данному адресу работает аварийная бригада.

Специалисты, обследовав поврежденный участок, обнаружили прорыв диаметром 315 миллиметров. Сейчас работники «Водоканала» занимаются его устранением. Об отключении воды или отопления в близлежащих домах в связи с ликвидацией аварии не сообщается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня утром в доме №22 по проспекту Маршала Жукова загорелась квартира.

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