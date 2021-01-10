Появились подробности пожара на проспекте Маршала Жукова

Пожар в доме №22 на улице Маршала Жукова. Фото: vk.com/spb_today

Пожар в доме №22 на улице Маршала Жукова. Фото: vk.com/spb_today

Утром 10 января в доме №22 на проспекте Маршала Жукова в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 8:36.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Обстановка в коммунальной квартире горела на площади 40 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 9:13. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жильцы дома в деревне Кальтино уверяют, что виновницей пожара является женщина в образе невесты, которая якобы подожгла свою квартиру, а после начала звать на помощь.