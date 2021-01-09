В Ленобласти женщина в свадебном платье подожгла собственную квартиру

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Ленинградской области произошел необычный инцидент с участием женщины в свадебном платье. Подробностями поделились очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что в деревне Кальтино Всеволожского района в многоэтажном доме случился пожар. Жильцы уверяют, что виновницей является женщина в свадебном платье, которая якобы подожгла свою квартиру. Затем она испугалась и начала звать на помощь. На место прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали возгорание.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. На видео, которыми поделилась свидетели, запечатлена предполагаемая хулиганка – женщина действительно сидит в белом платье, у нее испачканы руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МЧС назвали причины пожара в здании на Косой линии.