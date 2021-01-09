В МЧС назвали причины пожара в здании на Косой линии

На Косой линии в Петербурге произошел пожар. По словам горожан, что-то полыхает в районе «Адмиралтейских верфей».

Возгорание случилось сегодня, 9 января, в доме №24/25. Фотографии с места происшествия они опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, полыхает здание на Васильевском острове, в небо над городом поднялся огромный черный столб дыма.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу, огонь вспыхнул в здании размерами 30х120. Там проводили перелив дизельного топлива (заправка модульной котельной), когда произошел слив с последующим возгоранием на площади 80 квадратных метров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы показали пожар, вспыхнувший рядом с парком 300-летия. Сотрудники МЧС быстро приехали и потушили огонь.