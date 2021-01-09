Петербуржцы показали пожар, вспыхнувший рядом с парком 300-летия

Петербуржцы показали пожар, вспыхнувший рядом с парком 300-летия
Место происшествия. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Рядом с парком 300-летия Санкт-Петербурга среди ночи вспыхнул пожар. К месту ЧП оперативно прибыли спецслужбы.

Возгорание заметили местные жители. Кадры с места происшествия они опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

Автор записи отметил, что пламя охватило лесок, который находится возле парка. Пользователь добавил, что сотрудники МЧС быстро приехали и потушили огонь.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с начала года 179 пожаров унесли жизни восьми человек.

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