В Петербурге с начала года 179 пожаров унесли жизни восьми человек

С начала года в мегаполисе произошло 179 пожаров. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

С начала года в мегаполисе произошло 179 пожаров. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

С начала нового года петербургские спасатели потушили 179 пожаров. Там погибли восемь человек.

Об этом стало известно сегодня, 9 января. Петербург не вошел в число российских регионов, где ухудшилась обстановка с пожарами. Однако эта беда не обошла горожан стороной.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу, в 2021 году в пожарах погибли восемь человек, девять — пострадали. Также двое получили травмы во время неправильного применения пиротехнической продукции, один из них ребенок.

Спасатели просят горожан соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Нужно аккуратно обращаться с огнем, правильно пользоваться электроприборами и пиротехникой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 8 января спасатели эвакуировали мужчину из горящей квартиры на Генерала Симоняка.