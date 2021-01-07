Спасатели эвакуировали мужчину из горящей квартиры на Генерала Симоняка

В Кировском районе Петербурга произошел пожар. Спасателям удалось спасти мужчину, который находился в полыхающей квартире.

Возгорание случилось вечером в четверг, 7 января, в дома №25 по улице Генерала Симоняка. На втором этаже в трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 6 квадратных метров.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу, спасатели боролись с огнем около 40 минут. Они также эвакуировали из дома мужчину и передали медикам.

Пострадавший, на вид 40 лет, был госпитализирован с ожогами тела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина отравился угарным газом во время квартирного пожара на Шаврова.