Мужчина отравился угарным газом во время квартирного пожара на Шаврова

В квартире на улице Шаврова среди ночи разгорелся пожар. В результате происшествия пострадал 32-летний мужчина, ему потребовалась помощь медиков.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 4 января, в двухкомнатной отдельной квартире дома № 25/1. Огонь вспыхнул около 2:40.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, пламя успело охватить пять квадратных метров в комнате общей площадью 20 «квадратов».

Во время инцидента пострадал мужчина, он отравился угарным газом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ликвидации пожара на улице Шаврова участвовали четыре единицы спецтехники и 19 человек.