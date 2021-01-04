На Шаврова ночью спасатели тушили двухкомнатную квартиру

На Шаврова ночью спасатели тушили двухкомнатную квартиру
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 4 января в Приморском районе Петербурга произошел пожар. На улице Шаврова, 25, корпус 1 загорелась двухкомнатная квартира.

Огонь охватил обстановку на площади пять «квадратов», сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило около 2:43 мск. Справиться с огнем удалось к 3:41 мск.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 19 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Петербурга загорелась пятикомнатная коммунальная квартира. Спасатели тушили огонь более четырех часов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пожар приморский район происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С 4 января в Петербурге открываются бары и рестораны
Утром 4 января дороги Петербурга свободны от пробок
«Подмораживает». В Петербург возвращаются морозы
Итальянские зрители оценили спецвыпуск «Вечернего Урганта»
На Шаврова ночью спасатели тушили двухкомнатную квартиру
В Грузии под Новый год родился редкий щенок с зеленой шерстью
В результате аварии на Разъезжей погибла пассажирка «Яндекс.Драйва»
В результате ДТП на проспекте Стачек перевернулся кроссовер