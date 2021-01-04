На Шаврова ночью спасатели тушили двухкомнатную квартиру

В ночь на 4 января в Приморском районе Петербурга произошел пожар. На улице Шаврова, 25, корпус 1 загорелась двухкомнатная квартира.

Огонь охватил обстановку на площади пять «квадратов», сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило около 2:43 мск. Справиться с огнем удалось к 3:41 мск.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы спецтехники и 19 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Петербурга загорелась пятикомнатная коммунальная квартира. Спасатели тушили огонь более четырех часов.