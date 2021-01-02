Спасатели почти пять часов тушили пожар в коммуналке на Гончарной

В Центральном районе Петербурга загорелась пятикомнатная коммунальная квартира. Спасатели тушили огонь более четырех часов.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 2 января, в доме №7 на Гончарной улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 3:28. К месту происшествия незамедлительно выехали 20 сотрудников на пяти спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, обстановка выгорела в одной из комнат площадью 8 квадратных метров и коридоре площадью 12 квадратных метров. Также выгорели перекрытия между вторым и третьим этажами на площади 5 квадратов.

Спасатели боролись с огнем почти пять часов. Его потушили в 8:19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожаре на Гончарной улице погиб человек. Проводилась эвакуация жителей дома.