В пожаре на Гончарной улице погиб человек

В пожаре на Гончарной улице погиб человек
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На Ганчарной улице в Петербурге спасатели тушили пожар в жилом доме. Из здания эвакуировали 50 человек. Известно об одном погибшем.

Возгорание произошло в ночь на субботу, 2 января, в доме №7. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около половины четвертого утра. К месту пожара оперативно прибыли несколько пожарных машин и скорых.

Как сообщил портал 78.ru, из здания были эвакуированы 50 человек. Погиб, по меньшей мере, один человек.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогоднюю ночь спасатели тушили пожар на Лиговском проспекте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу пожар спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Орехово восемь спасателей около часа тушили дом
Петербуржцев в субботу ждут мокрый снег и гололед
В пожаре на Гончарной улице погиб человек
Леонид Агутин назвал российских артистов «нищебродами»
Собянин заявил, что Москва выстояла в пандемию коронавируса
Пешеход погиб под колесами авто на перекрестке Кузнецова и Маршала Захарова
Пулково 2 января работает без отмен и задержек
Российские космонавты отправятся на облет Луны в 2028 году