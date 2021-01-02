В пожаре на Гончарной улице погиб человек

На Ганчарной улице в Петербурге спасатели тушили пожар в жилом доме. Из здания эвакуировали 50 человек. Известно об одном погибшем.

Возгорание произошло в ночь на субботу, 2 января, в доме №7. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около половины четвертого утра. К месту пожара оперативно прибыли несколько пожарных машин и скорых.

Как сообщил портал 78.ru, из здания были эвакуированы 50 человек. Погиб, по меньшей мере, один человек.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогоднюю ночь спасатели тушили пожар на Лиговском проспекте.