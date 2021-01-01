В новогоднюю ночь спасатели тушили пожар на Лиговском

В новогоднюю ночь спасатели тушили пожар на Лиговском
Пожарные и спасатели ликвидируют последствия ЧП. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 1 января спасатели тушили пожар во Фрунзенском районе Петербурга.

Загорелось одноэтажное здание на Лиговском проспекте, 240, сообщили в ГУ МЧС по городу. Сообщение о пожаре поступило около 2:35 часов ночи. Пламя охватило здание на площади 35 кв. метров.

Справиться с огнем удалось к 5:40 утра. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга среди ночи загорелась однокомнатная квартира. Прибывшие спасатели час боролись с огнем.

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