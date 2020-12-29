На Композиторов 16 пожарных тушили полыхающую «однушку»

В Выборгском районе Петербурга среди ночи загорелась однокомнатная квартира. Прибывшие спасатели час боролись с огнем.

Возгорание случилось во вторник, 29 декабря, в доме №10 по улице Композиторов. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 1:14. К месту ЧП выехали 16 огнеборцев на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в одной из комнат, площадь которой составила 18 квадратных метро, огонь распространился на 9 «квадратах».

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Суворовском проспекте девять спасателей тушили «Джип».