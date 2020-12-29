На Суворовском проспекте девять спасателей тушили «Джип»

В Центральном районе Петербурга спасатели тушили автомобиль «Jeep». Причина пожара выясняется.

Возгорание случилось сегодня ночью, 29 декабря, у дома №53 по Суворовскому проспекту. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 1:46. К месту происшествия незамедлительно выехали девять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в иномарке полностью сгорел отсек двигателя.

Справиться с пожаром огнеборцам удалось всего за 15 минут. Пламя полностью потушили к 2:01.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дунайском проспекте девять пожарных тушили иномарку.