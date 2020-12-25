На Дунайском девять пожарных тушили иномарку

На Дунайском девять пожарных тушили иномарку
пламя полностью охватило машину. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В Московском районе Петербурга вспыхнул легковой автомобиль. Огонь тушили девять спасателей.

Возгорание случилось в пятницу, 25 декабря, на Дунайском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 21:41. К месту пожара были направлены девять сотрудников на двух спецмашинах. В легковушке успел выгореть отсек двигателя.

На ликвидацию огня спасателям потребовалось примерно 10 минут. К 21:51 пламя полностью потушили. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском вспыхнула легковушка, водитель успел выбежать.

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