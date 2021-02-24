ДТП на пересечении Октябрьской Набережной с улицей Крыленко спровоцировало пробку

ДТП на пересечении Октябрьской Набережной с улицей Крыленко спровоцировало пробку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге по-прежнему сложная дорожная ситуация и аномальные пробки.

В среду, 24 февраля, на пересечении Октябрьской набережной с улицей Крыленко не смогли разъехаться два легковых автомобиля.

В Сети появилось видео с места ДТП. Судя по опубликованным кадрам, все транспортные средства получили повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

Последствия аварии устраняют дорожные службы.

ДТП спровоцировало большую пробку. Проехать по перекрестку улицы и набережной почти невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Новоприозерском шоссе вечером 23 февраля произошла массовая авария. Все случилось перед съездом в ТЦ «Мега». Там столкнулись несколько легковых автомобилей – скорей всего, водители не справились с управлением машин из-за гололеда.

авария дтп невский район происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле рассказали, почему Путин появился на морозе без шапки
Более 11 тонн сушеной ромашки проверили в Большом порту Петербурга
Фоторепортаж Gazeta.SPb: как Петербург раскапывают после снежных выходных
Давид Манукян попал в больницу после поражения в шоу «Танцы со звездами»
Путин подписал закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ
ДТП на пересечении Октябрьской Набережной с улицей Крыленко спровоцировало пробку
В Ленобласти школьный автобус учеником попал в ДТП
В Петербурге стартовала вакцинация от COVID-19 в торговых центрах: ...