ДТП на пересечении Октябрьской Набережной с улицей Крыленко спровоцировало пробку

В Петербурге по-прежнему сложная дорожная ситуация и аномальные пробки.

В среду, 24 февраля, на пересечении Октябрьской набережной с улицей Крыленко не смогли разъехаться два легковых автомобиля.

В Сети появилось видео с места ДТП. Судя по опубликованным кадрам, все транспортные средства получили повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

Последствия аварии устраняют дорожные службы.

ДТП спровоцировало большую пробку. Проехать по перекрестку улицы и набережной почти невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Новоприозерском шоссе вечером 23 февраля произошла массовая авария. Все случилось перед съездом в ТЦ «Мега». Там столкнулись несколько легковых автомобилей – скорей всего, водители не справились с управлением машин из-за гололеда.