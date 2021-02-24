В ДТП на Новоприозерском пострадал один из водителей

Мужчина получил переломы во время массовой аварии.

На Новоприозерском шоссе вечером 23 февраля произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось перед съездом в ТЦ «Мега». Там столкнулись несколько легковых автомобилей – скорей всего, водители не справились с управлением машин из-за гололеда. В результате пострадал мужчина, получивший переломы. Его госпитализировали, пока непонятно, в каком состоянии он находится.

Обстоятельства происшествия продолжают выяснять, официальные данные пока не поступали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Киевской после пожара госпитализировали женщину. Она надышалась угарным газом и нуждалась в помощи врачей.