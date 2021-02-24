Суд Петербурга отправил мужчину в колонию на шесть лет за смертельное избиение на Ударников

Петербуржец получил шесть лет за смертельное избиение. Фото: pixabay.com

Петербуржец получил шесть лет за смертельное избиение. Фото: pixabay.com

Красногвардейский районный суд приговорил жителя Петербурга к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, с него взыскали 117 тыс. 866 рублей материального ущерба и 800 тыс. рублей в счет морального вреда. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Мужчина вину признал частично. Суд установил, что у обвиняемого и потерпевшего на лестничной площадке в доме 26 по проспекту Ударников произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемый избил потерпевшего. Мужчина умер от полученных ранений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.