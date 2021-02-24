В Петербурге экс-бухгалтера подозревают в похищении 2 млн рублей

Подозреваемая обвиняется в мошенничестве.

В Санкт-Петербурге в мошенничестве подозревается бывший бухгалтер отдела учета расчетов по заработной плате СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия Администрации Московского района Санкт-Петербурга». Об этом сообщили сегодня, 24 февраля, на сайте СК РФ по городу.

По предварительным данным, женщина могла воспользоваться своим служебным положением и похитить более двух миллионов рублей. Сотрудники правоохранительных органов считают, что именно она путем обмана внесла в реестры ложную информацию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

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