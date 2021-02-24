ФАС предупредила «Яндекс» о последствиях за дискриминацию в поисковике

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение компании «Яндекс» за создание дискриминационных условий в поисковой системе. Также в действиях «Яндекса» нашли признаки злоупотребление доминирующим положением.

Как сообщается на сайте ФАС России, были получены заявления о нарушении «Яндексом» антимонопольного законодательства. Компания предоставляла сервисам группы «Яндекс» преимущества по продвижению в поисковой системе, из-за чего на смежных рынках появились дискриминационные условия.

Антимонопольщики выдали «Яндексу» предупреждение об устранении нарушений. От компании требуют обеспечить равные условия демонстрации сервисов на страницах поисковой страницы, в том числе для конкурентов «Яндекса».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Яндекс» может запустить собственный сервис безналичной оплаты.