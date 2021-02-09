«Яндекс» может запустить собственный сервис безналичной оплаты

&#171;Яндекс&#187; может запустить собственный сервис безналичной оплаты
Подробности сервиса в "Яндексе" раскрывать не стали. Фото: pixabay

Корпорация «Яндекс», возможно, запустит собственный сервис безналичных платежей, которая будет называться Yandex Pay.

Воспользоваться сервисом клиенты смогут на «веб-страницах «Яндекса», к рассказали ТАСС во вторник, 9 февраля, в пресс-службе компании. С помощью Yandex Pay пользователям предлагают вводить и сохранять данные своих банковских карт, управлять этими данными и использовать их информацию для оплаты в адрес продавца, подключенного к системе.

Представители «Яндекса» также отметили, что клиентам уже давно предоставили опцию привязки банковской карты к своему аккаунту — это позволяет оплачивать покупки и заказы на разных сервисах компании. О технологиях Yandex Pay в пресс-службе корпорации предпочли, однако, не распространяться — подробности станут известны позднее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что недавно «Яндекс» презентовал новую умную колонку по имени «Макс».

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