В Петербурге очистили более пяти тысяч крыш

В Петербурге очистили более пяти тысяч крыш
Крыши активно убирают в Петербурге. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В общей сложности уже вывезли 124 тысяч кубометров снега, который выпал во время праздничных выходных.

В Санкт-Петербурге продолжается уборка снега: от него очищают дороги, дворы и крыши. Известно, что с 21 по 23 февраля выпало 33 сантиметра осадков, так что у коммунальщиков еще много работы впереди. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Коммунальные службы пишут, что на данный момент убрано пять тысяч крыш, а с улиц города вывезено 124 тысячи кубометров снега.

«В ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление. Приоритет для коммунальных служб – очистка крыш от наледи и вывоз из центра города подготовленного к погрузке снега»,

— заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напоминаем, что в городе работают 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных снегоприемных пунктов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с ЗСД предстоит вывезти около 50 тысяч кубометров снега.

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