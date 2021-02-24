С ЗСД предстоит вывезти около 50 тысяч кубометров снега

Такое количество осадков выпало за минувшие праздничные выходные.
В Санкт-Петербурге продолжают бороться с последствиями сильных снегопадов. Нелегко пришлось в том числе эксплуатационной службе Западного скоростного диаметра, которая работает в усиленном режиме, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.
Магистраль чистят более 40 единиц крупной спецтехники. Их пробег в общей сложности превысил 60 тысяч километров.
«Это почти как 7 раз туда и обратно доехать на автомобиле от Петербурга до Хабаровска»,
— говорится в сообщении.
Также проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами – уже распределено 1,1 тысяч тонн смеси. Известно, что специалистам предстоит вывезти около 50 тысяч кубометров снега.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с КАД за три дня вывезли более 1,6 тысяч кубометров снега.