С ЗСД предстоит вывезти около 50 тысяч кубометров снега

С ЗСД предстоит вывезти около 50 тысяч кубометров снега
ЗСД убирают после сильных снегопадов. Фото: Baltphoto

Такое количество осадков выпало за минувшие праздничные выходные.

В Санкт-Петербурге продолжают бороться с последствиями сильных снегопадов. Нелегко пришлось в том числе эксплуатационной службе Западного скоростного диаметра, которая работает в усиленном режиме, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.

Магистраль чистят более 40 единиц крупной спецтехники. Их пробег в общей сложности превысил 60 тысяч километров.

«Это почти как 7 раз туда и обратно доехать на автомобиле от Петербурга до Хабаровска»,

— говорится в сообщении.

Также проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами – уже распределено 1,1 тысяч тонн смеси. Известно, что специалистам предстоит вывезти около 50 тысяч кубометров снега.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с КАД за три дня вывезли более 1,6 тысяч кубометров снега.

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С ЗСД предстоит вывезти около 50 тысяч кубометров снега