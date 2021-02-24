С КАД за три дня вывезли более 1,6 тысяч кубометров снега

Также автодорогу обрабатывали противогололедными смесями.

В Санкт-Петербурге за праздничные выходные с КАД вывезли около 1,6 тысяч кубометров снега. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Чтобы привести КАД в порядок были задействованы 39 комбинированных дорожных машин, шесть погрузчиков, четыре трактора и работники ручного труда. Специалисты также обрабатывали автодороги, чтобы они не были скользкими. На эти цели потратили 24 тонны соли и 489 кубометров песко-соляной смеси.

Напоминаем, что на протяжении нескольких дней в городе шел сильный снегопад. Коммунальщики едва справляются: петербуржцы в основном недовольно тем, как убирают дворы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на уборку улиц вышла спецтехника.