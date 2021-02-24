В Петербурге на уборку улиц вышла спецтехника

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 24 февраля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают проспект Обуховской Обороны, Малоохтинскую набережную, Лесной проспект, Кирпичный переулок, Невский проспект, Расстанную улицу, проспект Ветеранов, Бухарестскую улицу и ряд других.

Также спецтехника замечена на Петербургском шоссе, Софийской улице, набережной реки Фонтанки, улице Правды, Малой Пушкинской улице, набережной Макарова и Двинской улице.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.