Госэконадзор взял пробы воздуха в Сланцах

Госэконадзор взял пробы воздуха в Сланцах
Специалисты проверили качество воздуха. Фото: 78.rpn.gov.ru

На загрязнения воздуха пожаловались местные жители. Пока результаты проверки неизвестны.

Жители Сланцев пожаловались на качество воздуха на территории бывшей нефтебазы. Они переживают, что могли произойти опасные выбросы канцерогена и попросили специалистов проверить информацию. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает Online47.

На место выехали сотрудники Госэконадзора по Ленинградской области. Они взяли пробы воздуха, чтобы провести необходимые исследования. Результаты проверки пока не разглашаются, но скоро будут известны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге установлен повышенный уровень загрязнения воздуха в ноябре. Согласно систематическому наблюдению за состоянием загрязненности атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге на стационарных постах, установлен повышенный уровень (НП – 1,3%).

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