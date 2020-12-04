В Петербурге установлен повышенный уровень загрязнения воздуха в ноябре

В Петербурге установлен повышенный уровень загрязнения воздуха в ноябре
В Петербурге оцени уровень загрязнения воздуха в ноябре. Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы в последний месяц осени могли ощущать в воздухе взвешенные вещества и аммиак.

Данные о загрязнении были опубликованы в пятницу, 4 ноября, на сайте ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Согласно систематическому наблюдению за состоянием загрязненности атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге на стационарных постах, установлен повышенный уровень (НП – 1,3%).

«В ноябре максимальные концентрации диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, хлористого водорода, фенола, сероводорода, формальдегида, бензола, толуола, суммы ксилолов и этилбензола не превышали ПДКм.р», – говорится в исследовании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге уровень загрязнения воздуха оценивается как низкий.

В Петербурге за последние 8 лет не выявлено резких скачков загрязнения воздуха. Уровень негативных веществ в окружающей среде оценивается как низкий.

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