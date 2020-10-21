Уровень загрязнения воздуха в Петербурге оценивается как низкий

В комитете по природопользованию оценили состояние экологии в городе. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

В комитете по природопользованию оценили состояние экологии в городе. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

В Петербурге за последние 8 лет не выявлено резких скачков загрязнения воздуха. Уровень негативных веществ в окружающей среде оценивается как низкий.

Как сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, связано это с тем, что город отказывается от котельных и переходит на газ, а также использует современный транспорт.

«Загрязнение атмосферного воздуха остается примерно на одном уровне несмотря на то, что количество автомобилей в городе растет. Это говорит о том, что качество машин и их класс экологичности соответствуют современным тенденциям. Также отмечу, что предприятия ответственно относятся к соблюдению природоохранного законодательства», – заявил зампред комитета по природопользованию Иван Серебрицкий

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге выявлено загрязнение воды в реке Волковке.