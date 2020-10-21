В Петербурге выявлено загрязнение реки Волковки

В Петербурге выявлено загрязнение реки Волковки
Выявлено загрязнение реки. Фото: rpn.gov.ru

В Северной столице жители города опубликовали фотографии в социальных сетях, на которых изображены загрязнения реки Волковки. По факту данного нарушения была проведена проверка о соблюдении требований об охране окружающей среды.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, было установлено, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» использует акваторию реки для сброса сточных вод. В итоге, произошло загрязнение цинком и аммонийным азотом. При этом очистные сооружения на выпуске у предприятия отсутствуют.

Уточняется, что прокуратура предъявила исковое заявление водоканалу с требованием провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод до достижения установленных нормативов допустимого сброса.

Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге загрязнением воды возле полигона «Новоселки» занялась прокуратура.

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