Водитель маршрутки не справился с управлением и снес столб на Сизова

В Петербурге очередная авария случилась в позднее время суток. Водитель общественного транспорта не увидел столб на проезжей части и врезался в него. Обошлось без пострадавших.

Об инциденте сообщили местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, пассажиры автобуса в аварии не пострадали, однако сам фонарный столб упал на проезжую часть и продолжает лежать.

Водитель остался в салоне и ждет спецслужб, которые разберутся в деталях произошедшего. Сам инцидент случился возле дома №20/1 на проспекте Сизова.

Отметим, что общее освещение на дороге не пострадало, а также авария не затрудняет движение для транспорта.

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